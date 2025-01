I parenti delle vittime di Ustica ricordano Andrea Purgatori nel suo compleanno

BOLOGNA, 20 GEN - Il giornalista e scrittore Andrea Purgatori, morto il 19 luglio 2023, sarà ricordato a Bologna sabato 1 febbraio, il giorno in cui avrebbe compiuto 72 anni, con una giornata di iniziative promosse dall'Associazione parenti vittime della strage di Ustica, insieme con Articolo 21.

"E' necessario ricordare uno straordinario giornalista d'inchiesta, firma storica del Corriere della sera - afferma Daria Bonfietti, presidente dell'associazione - che con professionalità e intelligenza ha percorso le vicende più importanti della storia recente del nostro Paese, diventando fondamentale per far emergere la verità sulla strage di Ustica grazie anche alla sua determinazione nel mantenere quel 'dubbio' che ha aiutato la ricerca di verità e giustizia con l'obiettivo di informare il cittadino".

'Buon compleanno Andrea' si articolerà in tre momenti, a partire da un pranzo di solidarietà alle Cucine Popolari con i figli di Purgatori (Victoria, Edoardo e Ludovico) e la presentazione del libro 'Ustica ultimo volo' con l'autore Daniele Biacchessi. Poi, nel pomeriggio a palazzo d'Accursio, un convegno sul tema 'Come sta la stampa?', un incontro con addetti ai lavori "sulla straordinaria avventura professionale di Andrea Purgatori, importante protagonista del giornalismo italiano, in un momento difficile per l'informazione e il diritto costituzionale del cittadino di essere informato".

Vi prenderanno parte Agnese Pini, direttore Quotidiano Nazionale-Il Resto del Carlino; Giuseppe Giulietti, coordinatore Articolo 21; Carlo Bartoli, presidente Ordine dei giornalisti; Vittorio Di Trapani, presidente Fnsi; Paolo Berizzi, la Repubblica; Gianni Barbacetto, Il Fatto Quotidiano; Fiorenza Sarzanini, Corriere della Sera, con un contributo video del cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente Cei. Quindi, al cinema Modernissimo, proiezione del film 'Il muro di gomma' di Marco Risi, scritto e sceneggiato da Andrea Purgatori e dedicato alla sua inchiesta sulla strage di Ustica, che il 27 giugno 1980 provocò 81 vittime.

