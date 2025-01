La Youth Symphony Orchestra of Ukraine in concerto a Modena

A Bologna, dove dal 2022 allo scorso dicembre è stata direttrice musicale del Teatro Comunale, per ascoltare un concerto diretto da Oksana Lyniv bisognerà aspettare il prossimo mese di giugno. I suoi tanti ammiratori, però, possono recarsi nella vicina Modena già il 26 gennaio prossimo quando la direttrice ucraina salirà sul podio della Youth Symphony Orchestra of Ukraine per il tradizionale concerto di San Geminiano, il patrono della città.

L'evento, presentato questa mattina e in programma in Duomo alle 21, si propone anche quest'anno come occasione per riflettere sulle sofferenze del nostro tempo e sul desiderio di pace e riscatto di giovani artisti; non a caso le libere offerte raccolte la sera del concerto saranno devolute per un progetto a sostegno della popolazione ucraina. Protagonista di questa edizione sarà infatti l'unica Orchestra giovanile di quel Paese (un complesso sinfonico fondato proprio da Oksana Lyniv e composto da strumentisti under 25), assieme al flautista Andrea Griminelli e al violinista Andrii Murza, componente dell'Orchestra Sinfonica di Düsseldorf e primo violino dell'Orchestra Filarmonica di Tekfen.

Promosso da Fondazione di Modena, con il sostegno della Camera di Commercio di Modena, Bper Banca, UniCredit e Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero, l'evento verrà trasmesso in diretta sulle emittenti Trc e TvQui. L'ingresso è gratuito con prenotazione su Eventbrite e alla mail: eventisangeminiano@gmail.com.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA