Donne contro la Shoah protagoniste in Assemblea legislativa

Mostre fotografiche, film, documentari, fumetti, teatro, confronto sul dialogo interreligioso: sono tante le iniziative organizzate dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna venerdì 24 gennaio. A ottant'anni dall'apertura dei cancelli di Auschwitz da parte dei soldati sovietici e della scoperta dell'orrore della Shoah, l'Assemblea ricorda le vittime della "soluzione finale" partendo da quelle donne che provarono a opporsi alla violenza nazista. 'Donne contro la Shoah' è il filo conduttore delle iniziative e a fare gli onori di casa sarà il presidente Maurizio Fabbri.

Si parte alle 9.30, alla presenza del sindaco di Carpi Riccardo Righi, con l'inaugurazione de "Le mille Emilia", mostra realizzata dagli studenti della scuola primaria Lugli di Carpi (Modena) ispirata al libro "Emilia Levi, fiore di speranza".

Scritto da Marzia Lodi e Giorgio Carrubba, il libro è dedicato alla storia di Emilia Levi, bambina di 5 anni assassinata al suo arrivo nel lager nazista di Auschwitz e di cui esiste una sola testimonianza: la pagina dedicatale da Primo Levi in apertura del volume "Se questo è un uomo". Gli studenti visiteranno poi l'Aula dell'Assemblea, dove incontreranno la Garante regionale dei Minori Claudia Giudici. Sarà poi il momento di "Artiste e ribelli. Donne che hanno scritto la memoria": nella Sala Fanti verranno presentati il fumetto "Annunziata Verità", dedicato all'omonima staffetta partigiana faentina protagonista del saggio storico "La ragazza ribelle" di Claudio Visani, e il videoracconto realizzato dagli studenti delle scuole Laura Bassi di Bologna sul viaggio di studio al campo di concentramento di Mauthausen. Poi il teatro, con "Vita? O teatro? Omaggio a Charlotte Salomon", recital durante il quale Eliana Como, sociologa e storica dell'arte presenterà la storia della pittrice tedesca Charlotte Salomon, uccisa ad Auschwitz nel 1943, mentre la clarinettista Letizia Elsa Maulà darà voce alle compositrici scoperte grazie al suo lavoro di ricerca.

L'impegno di viale Aldo Moro proseguirà lunedì 27 gennaio quando, alle 18 alla Sala del Cinema Perla, in via San Donato a Bologna, dopo i saluti istituzionali del presidente Fabbri e del presidente dell'Istituto Parri Virginio Merola verrà proiettato "L'Ultimo degli U-Boot", documentario che racconta l'impegno dell'allora delegato apostolico vaticano a Istanbul Angelo Giuseppe Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII, nel salvare ebrei dai rastrellamenti nazisti in Turchia durante la Seconda Guerra Mondiale. Al termine del film, l'arcivescovo Matteo Maria Zuppi, il presidente della Comunità ebraica Daniele De Paz e quello della Comunità Islamica Yassine Lafram, la direttrice dell'Istituto Parri Agnese Porticasa e il responsabile dell'Archivio audiovisivo del Parri Davide Sparano daranno vita a un confronto sul dialogo interreligioso.

Istituita dal Parlamento italiano nel 2000, la Giornata della Memoria è la data in cui si commemorano le persone di religione ebraica sterminate dal nazismo e che si celebra ogni 27 gennaio perché in quel giorno del 1945 le truppe sovietiche liberarono il campo di concentramento nazista di Auschwitz.



