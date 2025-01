Inaugurata a Bologna Marca, record di aziende e superficie

BOLOGNA, 15 GEN - È stata inaugurata stamattina, a Bologna, la ventunesima edizione di Marca by Bologna Fiere, la manifestazione dedicata alla marca del distributore. Si tratta dell'edizione più grande di sempre, con 1.300 aziende (+23% sul 2024), 35mila metri quadri di superficie espositiva (+26%), nove padiglioni occupati (due in più di un anno fa) e 24 insegne della grande distribuzione organizzata.

Numeri sulla base dei quali BolognaFiere e Adm-Associazione distribuzione moderna hanno reso strutturale la loro collaborazione, rinnovando la partnership strategica sulla rassegna espositiva fino al 2031, condividendo anche la proprietà del marchio che, dall'edizione 2026, diventerà Marca by BolognaFiere ed Adm.

Il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari, prendendo la parola per il taglio del nastro, ha detto di aspettarsi "due giornate intense, concentrate, dove immaginiamo sia possibile per molti operatori e catene che con noi hanno organizzato questa iniziativa di trovare soddisfazione". All'inaugurazione hanno preso parte anche il presidente di Adm Mauro Lusetti, il governatore dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale, il viceministro dello Sviluppo economico Valentino Valentini e la presidente del consiglio comunale di Bologna Maria Caterina Manca.

A seguire si è tenuto il convegno inaugurale. Oltre a Valentini per il governo è intervenuto, in videocollegamento, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.

