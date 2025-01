Picchiano e rapinano 2 giovani in autobus, 3 minori arrestati

Si sarebbero resi responsabili in concorso di una rapina ai danni di altri due minorenni aggrediti appena saliti sull'autobus, con calci e pugni e un manganello e poi derubati del denaro che avevano con sé. Protagonisti della vicenda, andata in scena lo scorso novembre a Reggio Emilia, su un autobus di linea diretto verso un comune della provincia, tre minori, arrestati dai Carabinieri e raggiunti dalla misura cautelare della permanenza in casa disposta dal Gip del Tribunale per i minorenni di Bologna A fermare i tre giovani i Carabinieri di Quattro Castella che, intervenuti sul posto, hanno prima bloccato nei pressi di una fermata, uno dei presunti rapinatori, trovato in possesso del denaro preso alle due vittime e arrestato in flagranza di reato. Messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna è stato sottoposto alla misura della permanenza in casa mentre ai complici, riusciti a fuggire, gli uomini dell'Arma sono risaliti grazie alle immagini delle telecamere di video sorveglianza, poste all'interno dell'autobus e a diverse dichiarazioni testimoniali.

Anche nei loro confronti il Gip del Tribunale per i minorenni di Bologna, ha disposto la stessa misura cautelare.





