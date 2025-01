Camion travolge cantiere, muore operaio al lavoro in A14

Un operaio che stava lavorando in un strada su un cantiere dell'A14, in provincia di Forlì-Cesena, è morto dopo che un camion, tra i caselli di Cesena e Valle del Rubicone, ha perso il controllo e ha invaso il cantiere. Intorno alle 15 sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 e i soccorritori hanno estratto il conducente del mezzo pesante, ferito alle gambe e portato in ospedale dal 118. Nulla da fare per l'operaio. Per le operazioni di soccorso è stata inizialmente chiusa la carreggiata. Presenti anche la Polizia Stradale e personale di Autostrade.

L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 106 ed è stato provocato da un mezzo pesante che, fuori controllo, ha invaso il cantiere correttamente installato e segnalato, urtando i tre mezzi presenti nell’area dei lavori condotti da un’impresa appaltatrice. L'addetto è stato colpito dalla macchina speciale travolta dal mezzo pesante. Le indagini per appurare la dinamica sono in corso da parte delle autorità preposte, ma non risulterebbero segni di frenata.





