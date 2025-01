Giù dalla scarpata con l'auto, muore 25enne nel Bolognese

BOLOGNA, 10 GEN - Ancora un incidente mortale nel Bolognese. È successo verso le 21.30 di ieri sera a Castel Maggiore ed è costato la vita a un ragazzo di 25 anni, Francesco Calabró, residente a Trebbo di Reno. Era da solo alla guida di una Fiat Punto e percorreva la Provinciale 87 Nuova Galliera con direzione Argelato. All'improvviso, poco prima di giungere al cavalcavia che oltrepassa via Lirone, ha perso il controllo della macchina che ha sbandato verso destra, volando giù dalla scarpata e iniziando a carambolare fino a terminare rovesciata sullo svincolo per la stessa via Lirone. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale Reno Galliera (che ha effettuato i rilievi) e il 118, in cui sanitari hanno potuto solo constatare il decesso del 25enne.

