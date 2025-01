Incendio danneggia scuola, ipotesi dolo

Un incendio la cui origine non si esclude possa essere dolosa sviluppatosi all'interno di un cassonetto per la raccolta differenziata della plastica ha fatto propagare le fiamme alla centrale termica di una scuola elementare e l'istituto, a causa dei danni, domani resterà chiuso. È quanto avvenuto a San Damaso, a Modena, episodio, di ieri sera, di cui dà conto il Comune di Modena ed in merito al quale a prendere la parola è il primo cittadino Massimo Mezzetti: "Se si dovesse rivelare dolosa la natura dell'incendio del cassonetto, l'autore, chiunque esso fosse, ha provocato un grave danno alla collettività, alle famiglie e ai bambini della scuola dell'infanzia San Damaso ed è da condannare fermamente - dice il sindaco - I nostri tecnici e il personale del settore scuola sono al lavoro già da ieri sera per fare in modo che i tempi di ripristino della centrale termica siano i più brevi possibili e, in ogni caso, le famiglie abbiano al più presto un'indicazione di eventuali soluzioni alternative. Siamo ovviamente dispiaciuti di non poter garantire il servizio nella giornata del 7 gennaio ma l'impegno è massimo per dare, nella mattinata di domani, tutte le informazioni necessarie".

L'incendio si è sviluppato intorno alle 21.30, sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco.



