Calci e spinte ai carabinieri per sottrarsi a un controllo

Un 24nne incensurato e un 50enne già conosciuto alle forze dell'ordine sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri della stazione ferrarese di Copparo per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I militari hanno intimato l'alt ad un'auto guidata dal 24enne, in macchina con il 50enne. Il conducente ha minacciato prima verbalmente e poi ha colpito con calci e spintoni i carabinieri, che hanno eperquisito entrambi, trovando una piccola quantità di cocaina negli abiti del più giovane, mentre il 50enne aveva in casa circa 360 grammi di marijuana, altri 50 di hascisc, un bilancino di precisione e l'occorrente per preparare dosi. Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari in attesa della convalida. Il 24enne è stato anche segnalato alla Prefettura di Ferrara per uso personale di droga con conseguente ritiro della patente.



