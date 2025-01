Successo Musei Civici Bologna, incremento del 14% nel 2024

Grande successo dei Musei Civici di Bologna nel 2024, con un incremento del 14% rispetto all'anno precedente: un'offerta ampia e trasversale, maggiori aperture straordinarie e iniziative in lingua straniera, rafforzamento di progetti e rete con altri musei e numerose mostre temporanee hanno caratterizzato l'anno, con un aumento di partecipazione e gradimento. Il bilancio coinvolge Museo Civico Archeologico, Museo Civico Medievale, Collezioni Comunali d'Arte, Museo Civico d'Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini, MamBo-Museo d'Arte Moderna, Museo Morandi, Casa Morandi, Museo per la Memoria di Ustica, Museo internazionale biblioteca della musica, Museo del Patrimonio Industriale, Museo civico del Risorgimento, che hanno accolto 730.786 visitatori alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee (539.150) e fruitori delle attività programmate nelle sedi (191.636).

"Sono dati che testimoniano della qualità professionale di chi opera all'interno dei Musei della città, verso cui va la mia stima", commenta l'assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo.

"Una qualità che si sostanzia nel modo intelligente di valorizzare le proprie collezioni, così come di attivare delle modalità di relazione finora inedite - e quindi potenzialmente innovative - con nuovi pubblici, anche attraverso collaborazioni e aperture con ulteriori soggetti pubblici e privati. Sono tutte tracce in fieri che desideriamo utilizzare come guida concreta di esperienza per le future azioni che andremo a mettere in cantiere nel 2025".

Al successo dei musei civici si aggiunge quello di Palazzo Pepoli, riaperto al pubblico a fine novembre nella sua nuova veste grazie alla collaborazione tra il Comune, la Fondazione Cassa di Risparmio e la Fondazione Bologna Welcome, con 6.000 persone giunte al museo fino ad oggi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA