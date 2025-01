Oltre settanta artisti, più di cento opere e documenti d'archivio per ripercorrere, dagli anni Cinquanta a oggi, la storia dell'arte italiana attraverso il tema dell'ironia: è il programma della mostra collettiva 'Facile ironia. L'ironia nell'arte italiana tra XX e XXI secolo', a cura di Lorenzo Balbi e Caterina Molteni, che sarà ospitata nella Sala delle Ciminiere del MamBo-Museo d'arte moderna di Bologna dal 6 febbraio al 7 settembre.

In esposizione la dimensione ironica carica di potere immaginativo di Bruno Munari, l'irriverenza di Piero Manzoni, la vertigine del paradosso di Gino De Dominicis; l'ironia si intreccia con la sfera politica con Piero Gilardi e Michelangelo Pistoletto, la sfida agli stereotipi femminili di Tomaso Binga e Mirella Bentivoglio, la sperimentazione linguistica del nonsense di Adriano Spatola e Giulia Niccolai. Con Maurizio Cattelan, Paola Pivi e Francesco Vezzoli l'accostamento contraddittorio tra soggetti e situazioni sfrutta l'ironia per svelare le incongruenze del presente, mentre Chiara Fumai e Italo Zuffi con le loro opere smascherano le regole non scritte del sistema dell'arte. E poi ancora il duo artistico Eva e Franco Mattes che, attingendo al linguaggio dei meme diffusi in modo massivo sul web, rivelano una forma umoristica che caratterizza oggi la rete.

Già nel mondo antico, grazie a figure come Socrate e Platone, l'ironia è "l'arte di fare domande": uno strumento del tutto unico, che permette all'essere umano di avere uno sguardo più lucido e disincantato sulla realtà, in grado di svelarne anomalie e contraddizioni. Tramite giochi umoristici, parodie e battute di spirito l'ironia diventa anche antidoto, alternativa divertente e arguta per proteggere l'uomo da ciò che lo affligge. L'esposizione è sostenuta dal Gruppo Hera e rientra nel programma istituzionale di Art City Bologna 2025 realizzato in occasione di Arte Fiera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA