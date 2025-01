Crolla nella notte palazzina in ristrutturazione a Parma

Crollo, nella notte, per una palazzina in ristrutturazione in zona San Leonardo, in via Brennero a Parma. Sul posto, intorno alle 4, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Non si registrano feriti. A quanto si è appreso l'edificio, oggetto del cedimento strutturale, non sarebbe abitato. Le macerie sono cadute anche in strada e hanno danneggiato alcune auto parcheggiate. Oltre ai Vigili del Fuoco sono giunti nel quartiere parmigiano la Polizia di Stato e la Polizia locale. L'area è stata delimitata e via Brennero e la vicina via Nuoro parzialmente chiuse al traffico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA