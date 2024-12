De Pascale, la montagna sia un luogo di sviluppo sostenibile

"Lavorare insieme con l'obiettivo di mettere al centro la nostra montagna come luogo di sviluppo e crescita sostenibili. Questo territorio sta pagando un prezzo altissimo al cambiamento climatico, ma è strategico per il contrasto al dissesto idrogeologico e dobbiamo aumentarne le misure di prevenzione e difesa". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale che, insieme agli assessori Roberta Frisoni (Turismo) e Davide Baruffi (montagna) ha incontrato istituzioni, associazioni di categoria e operatori economici del comprensorio sciistico del Monte Cimone, sull'Appennino Modenese.

L'obiettivo della Regione, ha spiegato de Pascale è rendere il territorio "sempre più attrattivo e per questo dobbiamo partire dal benessere di chi qui vive e lavora già, potenziando i servizi e sostenendo le imprese, a partire da quelle che operano nel turismo. Siamo al servizio, oggi è la prima di tante occasioni di ascolto e dialogo che vogliamo costruire insieme, velocemente. E a tutti gli operatori turistici il nostro augurio di buon lavoro per la stagione sciistica appena iniziata, siamo al vostro fianco".

Dal 2000 al 2024 con i programmi annuali previsti dalla legge regionale di settore sono stati concessi complessivamente oltre 11,2 milioni per gli investimenti dei soggetti pubblici e privati sulle stazioni sciistiche e per le spese di gestione degli impianti.

Nel 2023 grazie a un finanziamento regionale di oltre 6 milioni (di cui 3,5 dal Fondo unico nazionale turismo), per una spesa complessiva di 12,7 milioni (di cui oltre 6 già assegnati con precedenti programmi), di investimenti pubblici, è stato avviato un programma triennale di otto interventi per realizzare e riqualificare funivie, nuove seggiovie su vecchi tracciati, cabine elettriche, e migliorare i collegamenti tra le cime, oltre a potenziare gli impianti di innevamento e per la sicurezza delle strutture.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA