'Le foto del babbo', Giorgio Comaschi racconta il padre

Uno spettacolo, un libro, una mostra: 'Le foto del babbo' è il progetto che la Cineteca di Bologna, per festeggiare il nuovo anno, dedica al grande fotoreporter bolognese Nino Comaschi (1907-1980), curato dal figlio Giorgio Comaschi e dallo storico Giuseppe Savini.

'Le foto del babbo' sarà lo spettacolo del Cinema Modernissimo per l'ultima notte dell'anno: martedì 31 dicembre, alle 22.15, Giorgio Comaschi, munito della sola macchina fotografica del padre (quella originale d'epoca) e degli indispensabili sgabellini per dare una prospettiva migliore agli scatti allo stadio Dall'Ara, impersonerà proprio Nino Comaschi.

Il tutto seguito da un brindisi di mezzanotte con torte salate e panettoni (prevendite sul sito della Cineteca). A mezzanotte e mezzo, proiezione del cult di Mel Brooks Frankenstein Junior.

Ed è già disponibile, stampato per le Edizioni Cineteca di Bologna, il libro che contiene uno scritto di Giorgio Comaschi e le parole di Giuseppe Savini, che accompagnano il susseguirsi di centinaia di foto scattate da Nino Comaschi. Una selezione di queste foto è inoltre esposta alla Galleria Modernissimo fino al 2 marzo.



