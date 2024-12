Incidente stradale nel Modenese, morto un diciassettenne

Un diciassettenne ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa, poco prima la mezzanotte, a Spilamberto, nel Modenese. La vittima era di origini brasiliane. L'incidente stradale, avvenuto in via Montanara, ha visto coinvolte due vetture. Oltre alle ambulanze ed ai vigili del fuoco, sul posto è atterrato anche l'elisoccorso del 118, che ha portato il 17enne all'ospedale di Baggiovara. Proprio all'interno dell'ospedale, la constatazione dell'avvenuto decesso.

A seguito dell'accaduto, sono altre quattro le persone ferite. A quanto si apprende, una 26enne è ricoverata in terapia intensiva ed una 60enne è stata portata al Maggiore di Bologna.

In osservazione breve intensiva il padre della vittima, che sarebbe fuori pericolo.



