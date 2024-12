Tentato omicidio a Bologna, 20enne accoltellato, tre arresti

Un giovane di 20 anni è stato accoltellato al torace durante una lite scoppiata ieri sera in via Pirandello, zona Pilastro, alla periferia di Bologna. La polizia, avvertita da una residente che da una finestra ha assistito alla scena, ha rintracciato e arrestato i presunti aggressori: due fratelli, cittadini italiani di origine marocchina, di 21 e 25 anni, e un loro cugino marocchino anche lui 21enne.

I tre, tutti indagati per tentato omicidio, su disposizione del Pm di turno Francesca Rago sono stati portati in carcere.

Nella loro abitazione, poco lontano, è stato recuperato un coltello con alcune tracce di sangue e uno strofinaccio probabilmente utilizzato per ripulire l'arma dal sangue. La vittima è un ragazzo italiano di 20 anni, aggredito mentre rientrava a casa, dopo essere sceso dalla macchina.

Il fratello, che era con lui, è stato colpito a cinghiate, riportando lesioni lievi, mentre il ventenne ha avuto la peggio, ricevendo almeno una coltellata che gli ha perforato un polmone.

E' ricoverato all'ospedale Maggiore, in medicina d'urgenza, grave ma non in pericolo di vita. Prima di essere operato, è riuscito a dare agli investigatori alcune indicazioni che hanno permesso di identificare chi lo aveva ferito. Sia la vittima, che uno degli aggressori (il 25enne) hanno precedenti per furto, tutti abitano al Pilastro, ma il movente del tentato omicidio, spiegano gli investigatori, è ancora da chiarire.



