Sequestrati a Parma quasi 800 prodotti natalizi non a norma

PARMA, 19 DIC - Prodotti da cucina, soprammobili, accessori, decorazioni e ornamenti: 791 articoli, particolarmente richiesti dalla clientela in occasione del periodo natalizio, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Parma. Secondo le fiamme gialle si tratta di prodotti non a norma, esposti in vendita in un emporio gestito da un cittadino di origine cinese nel quartiere San Lazzaro, nella prima periferia cittadina. Il provvedimento è relativo a un'ispezione mirata a verificare il rispetto del Codice del Consumo. L'oggettistica era sprovvista delle indicazioni obbligatorie quali la denominazione merceologica dei beni, il nome e il marchio del produttore, il Paese di origine, l'eventuale presenza di sostanze nocive, i materiali impiegati nella produzione e le avvertenze sull'utilizzo in lingua italiana. Oltre al sequestro amministrativo, i finanzieri hanno multato il titolare dell'esercizio commerciale.

