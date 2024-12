Fast Animals and Slow Kids, il Festa Tour arriva a Bologna

Tutto esaurito in prevendita per il concerto dei Fast Animals and Slow Kids in programma il 20 dicembre all'Estragon di Bologna nell'ambito del 'Festa Tour 2024'. Il tour prende il nome dal primo singolo estratto da 'Hotel Esistenza', il settimo album di studio del gruppo, pubblicato il 25 ottobre. Per la band composta da Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre) è l'occasione di portare per la prima volta sul palco, luogo che da sempre è la massima espressione del loro essere, i brani del nuovo album oltre a quelli più amati del repertorio.

'Hotel Esistenza' - spiegano - "è un album che contiene dentro di sé vari aspetti della nostra musica, come le stanze di un albergo arredate in maniera diversa ma pensate allo stesso modo. È un disco fatto di canzoni che parlano di feste dalle quali scappare, di autostrade che ti riportano a casa e dell'inferno che abbiamo dentro. E' un luogo della nostra mente dove può entrare chiunque lo desideri. Speriamo vi possa far sentire a casa, almeno per una notte".

I Fask iniziano a suonare insieme e a scrivere canzoni nel 2008: grazie ai loro primi concerti, la band (che sceglie il nome Fast Animals and Slow Kids ispirandosi ad una gag de I Griffin) viene ingaggiata come opening act di band nazionali e internazionali che in quegli anni si trovano a passare dalla loro città, Perugia. Ci vogliono però due anni di attesa per vedere nascere nel 2010 il primo Ep 'Questo è un cioccolatino (To Lose la Track)'. Il 2019 è l'anno della svolta sonora e del riconoscimento da parte del grande pubblico, con il quinto album 'Animali Notturni' che esce per Warner Music Italia ed esordisce al settimo posto nella classifica Fimi dei dischi più venduti e al quarto in quella dei vinili. La band ha pubblicato anche un singolo, 'Il tempo è una bugia', con la partecipazione di Luciano Ligabue, e un live registrato al Ravenna Festival con i trenta elementi dell'Orchestra La Corelli diretta dal maestro Carmelo Emanuele Patti.



