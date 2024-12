Ricci prefetto a Bologna, 'gioco di squadra per la sicurezza'

"Bologna è una città bellissima, e questo lo sapevo, molto vivace e che non si ferma mai per l'intero arco della giornata, piena di giovani e questa è una sua ricchezza. Tutte impressioni largamente positive". Lo ha detto il nuovo prefetto di Bologna, Enrico Ricci, che ha incontrato i media in prefettura.

Per il prefetto Ricci la situazione della sicurezza a Bologna è "in linea con quella delle altre grandi città". Quanto alla percezione dei cittadini di non essere pienamente tutelati, per Ricci "è importante farsene carico. Noi non sottovalutiamo le preoccupazioni, anzi le dobbiamo affrontare in un gioco di squadra corale che richiede la collaborazione di tutti. A Bologna ci sono le condizioni per realizzarlo" grazie ad un rapporto stretto "con l'amministrazione comunale" del capoluogo emiliano e "con tutti i Comuni della provincia".



