'La tartaruga e il palombaro' al Palazzo Musei di Reggio Emilia

'La tartaruga e il palombaro' è il titolo della mostra di Luc Ming Yan in programma al Palazzo dei Musei di Reggio Emilia dal 19 dicembre al 2 marzo: l'esposizione, a cura di Alessandro Gazzotti, presenta 48 opere dell'artista nato a Digione nel 1994 e attivo tra Parigi e Shanghai. Si tratta di oli su tela caratterizzati da una grande varietà stilistica e da un gusto particolare per il colore, che lo rendono un autore originale nel panorama della pittura contemporanea. Le opere dialogheranno direttamente con le collezioni naturalistiche, in particolare con il grande fossile di balena 'Valentina', in uno stimolante confronto. La mostra è inoltre accompagnata da un testo di Davide Ferri, curatore e critico d'arte, docente dell'Accademia di Belle Arti di Bologna.

Il dialogo costante tra archeologia, arte, fotografia e scienze è uno degli obiettivi principali del nuovo Palazzo dei Musei, che si propone di utilizzare le sue raccolte per lasciare aperte le infinite variazioni narrative, poetiche e scientifiche che potenzialmente offrono alla cultura contemporanea. Nell'idea che anche gli artisti, come gli studiosi e gli esperti delle varie discipline, possano utilizzare come fonti e come strumenti di analisi le collezioni dei Musei Civici, si promuovono forme di collaborazione che stimolino sguardi nuovi e inattesi. In questo senso l'incontro che Luc Ming Yan ha avuto con il museo reggiano, e in particolare con le collezioni naturalistiche della Collezione Spallanzani e delle raccolte di zoologia e di anatomia, ha generato un'immediata risonanza, che si è poi concretizzata in una mostra che apre un dialogo e una riflessione tra natura e pittura.



