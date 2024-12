Aumenta la spesa fatta online e ritirata al supermercato

Cresce la spesa online al supermercato, anche quella di chi preferisce poi ritirare autonomamente gli acquisti senza aspettare la consegna a casa.

Con questa idea Coop Alleanza 3.0 ha deciso di aumentare la presenza di locker, gli armadietti refrigerati dove i clienti possono ritirare gli acquisti acquistati via internet con il servizio EasyCoop.

Nuove strutture sono disponibili a Bologna e Modena. A Bologna si trovano al Centro commerciale Lame e all'esterno dei supermercati Coop di Repubblica e Granarolo, a Modena il nuovo punto di ritiro è vicino all'ingresso lato Palazzetto dello Sport del Centro Commerciale I Portali. Ma sono già previste ulteriori aperture a Bologna entro la fine di quest'anno (alla Coop San Vitale, in via Masserenti e via Andrea Costa mentre al super Coop Caab entrerà in funzione il servizio di click and collect, ovvero acquisto della spesa online e ritiro in negozio).

Il ritiro della spesa, gratuito, è possibile dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 15 e dalle 16 alle 22.

"Dando seguito anche alle numerose richieste che nel corso dei mesi abbiamo ricevuto ai nostri canali di contatto - ha spiegato Gian Maria Gentile, Direttore Generale di Digitail, la società che gestisce il brand commerciale EasyCoop.com -, stiamo lavorando per attivare il servizio in aree che consentano di raggiungere un numero sempre crescente di soci e clienti".





