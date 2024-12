Stellantis: E-R, bene il polo dell'alta gamma a Modena

Quello andato in scena al tavolo del Mimit sul fronte Stellantis è stato un "incontro positivo: bene il polo dell'alta gamma a Modena ma a breve si presenti un piano industriale di dettaglio". Così', in una nota, il vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla. In Emilia-Romagna alla casa automobilistica torinese fanno capo gli stabilimenti Maserati di Modena e VM di Cento, nel Ferrarese.

E' stato "sicuramente positivo aver identificato a Modena, alla Maserati, il polo dell'alta gamma in Italia di Stellantis - argomenta - lì occorre però anche un investimento in un 'dimostratore tecnologico' per puntare anche su ricerca e sviluppo. Anche per questo - aggiunge Colla - ho richiesto di presentare a breve il nuovo progetto industriale specifico a Modena con la presenza del ministro Urso e di accelerare per realizzare un contratto di sviluppo per lo stabilimento ferrarese della VM".

Apprezzando "le dichiarazioni dei vertici dell'azienda di ritornare ad avere relazioni strutturali nella Motor Valley - argomenta ancora il vicepresidente regionale -.ho suggerito a Stellantis di operare per recuperare un sentimento di fiducia con le Istituzioni e il territorio, ma soprattutto con le organizzazioni sindacali e i lavoratori". Nello stabilimento modenese della Maserati, in particolare, "occorre cambiare passo nella qualità delle relazioni chiudendo una stagione di autosufficienza. Per questo - chiarisce Colla - la Regione è disponibile a ri-coinvolgere, a fianco di Maserati, le Università emiliano-romagnole per ricerca e analisi anche sui materiali".

A giudizio di Colla, infine, emerge l'esigenza "di un fondo sovrano europeo per l'automotive per mantenere e far ritornare competitivo un settore strategico per ricerca applicata, tecnologie di processo e prodotto ma soprattutto per l'occupazione".



