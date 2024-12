Il musical di Natale "A Christmas Carol" in arrivo a Bologna

Dopo il successo della scorsa stagione, il 20 e 21 dicembre (ore 21 e ore 16) al Teatro Duse di Bologna torna il musical di Natale 'A Christmas Carol' con Roberto Ciufoli nel ruolo di Ebenezer Scrooge, l'iconico personaggio nato dalla penna di Charles Dickens. È la Vigilia di Natale del 1843 a Londra: tutti si accingono a festeggiare la ricorrenza. Solo il vecchio usuraio, Scrooge, mal sopporta questa festività. Dopo aver cacciato in malo modo tre uomini che gli chiedono un contributo per i bisognosi, l'uomo si reca solitario verso la sua dimora. Durante la cena, prima di andare a letto, riceve la visita dello spirito di Jacob Marley, suo vecchio socio, morto sette anni prima proprio la notte della Vigilia di Natale. Lo spirito di Marley è avvolto da pesanti catene alle cui estremità pendono dei forzieri: catene che sono conseguenza dell'avidità e dell'egoismo perpetrati mentre era in vita.

Scrooge, spaventato, chiede al vecchio socio come poter evitare la stessa sorte e Marley gli rivela di essere ancora in tempo per mutare il suo destino. Prima di congedarsi, gli annuncia l'immediata visita di tre spiriti: quello del Natale passato, quello del Natale presente e quello del Natale futuro.

Una storia che rappresenta "un'esortazione per tutti ad avere un atteggiamento che guardi maggiormente agli altri" sottolinea il regista Fabrizio Angelini. Si tratta di un messaggio ancora più forte, aggiunge il regista, di fronte a "una certa tendenza del mondo di oggi: quella dell'indifferenza, dell'intolleranza, dell'essere asociali pur nell'epoca dei social".



