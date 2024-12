Corteo dei Re Magi a Rimini con 400 figuranti

Una parata all'insegna dell'inclusione e della tradizione natalizia con 400 figuranti in abiti storici, 200 musicisti e rappresentanti di diverse comunità internazionali. È quanto si terrà a Rimini il prossimo 6 gennaio, dalle 17 alle 19, in occasione della seconda edizione di 'In viaggio con i Re Magi'. La manifestazione si terrà nuovamente nel centro storico e vedrà la partecipazione di cittadini provenienti da diverse nazioni, tra cui Perù, Senegal, Albania, Filippine, Argentina e Cina, oltre ai riminesi. La prima edizione era stata molto partecipata.

Organizzato da Made Officina Creativa in collaborazione con il Comune, la Diocesi, l'Associazione Ponte dei Miracoli Rimini, l'Associazione Il Brillio, la Fondazione Migrantes Rimini, l'evento inizierà dal Ponte di Tiberio e si snoderà per le vie del centro fino al Tempio Malatestiano.

Tra i protagonisti dell'evento vi sono i cori Cappella musicale malatestiana, il coro di Cl, il Corone ed Einstein Youth OrcheStar and Choir che porterà 100 giovani musicisti ad animare la tappa finale. La narrazione sarà affidata a Raymond Bahati, attore e musicista originario del Congo. Presenti anche l'associazione culturale La Corte di Isotta e i Tamburi di Brisighella.

Quest'anno la parata renderà omaggio a Giorgio Vasari nel 450° anniversario della sua morte. In piazza Cavour sarà esposta una riproduzione del dipinto 'Adorazione dei Magi' conservato nell'Abbazia di Scolca, nella frazione di San Fortunato, affiancata da altre opere ispirate alla stessa tematica.



