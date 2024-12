Scomparsa di Alessandro Venturelli, chiesta nuova archiviazione

La Procura di Modena ha chiesto nuovamente l'archiviazione del fascicolo relativo alla scomparsa di Alessandro Venturelli, 24enne di cui sono perse le tracce a Sassuolo il 5 dicembre del 2020. Aperto con l'ipotesi di reato di sequestro di persona a carico di ignoti, il filone di indagine era già stato oggetto di una recente richiesta di archiviazione, respinta dal gip lo scorso 7 ottobre.

A perorare la causa di ulteriori indagini è la madre di Venturelli, Roberta Carassai che oggi, attraverso il Resto del Carlino, parla rivolgendosi alla mamma di Daniela Ruggi, 31enne sparita a Montefiorino, sempre nel Modenese, sulla cui scomparsa la magistratura indaga sempre per sequestro di persona: "I figli non si archiviano - dice Roberta Carassai, madre di Venturelli - sono come può sentirsi la mamma di Daniela Ruggi in questo momento. Se mi vuole contattare, io avrei tanto piacere a parlare con lei, per fare squadra".



