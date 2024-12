Si rinnova in Emilia-Romagna anche l'assemblea dei giovani

Subito dopo l'insediamento della nuova Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, parallelamente prosegue il percorso che porterà al rinnovo dell'Assemblea regionale dei ragazzi e delle ragazze. Si è chiuso in queste ore infatti il bando per aderire al progetto dell'Assemblea dei ragazzi e delle ragazze. Le richieste pervenute in Assemblea legislativa sono state 159, 86 maschi e 73 femmine, da tutte le province dell'Emilia-Romagna.

L'Assemblea dei ragazzi e delle ragazze è il parlamentino dei giovani (tra gli 11 e i 17 anni) che affiancherà per un triennio l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna con funzione consultiva sulle materie di interesse dei minori, un progetto dell'ufficio della Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, Claudia Giudici: "Si tratta di un progetto di cittadinanza attiva pensato per consentire ai minori dell'Emilia-Romagna, attraverso una rappresentanza di 50 giovani, di esprimersi sui temi che li riguardano. Attraverso il dialogo e il confronto si vuole favorire l'attuazione di politiche pubbliche rivolte alle persone minorenni. La nuova Assemblea dei ragazzi e delle ragazze - evidenzia la Garante - si insedierà a fine gennaio e resterà in carica fino al 31 dicembre 2027. Il precedente parlamentino, la prima esperienza nella nostra regione, si era insediato nel 2021 e attraverso un lavoro di tre anni ha portato alla realizzazione di diversi documenti d'indirizzo su numerosi temi trasmessi poi all'Assemblea legislativa".

Nelle prossime settimane un'apposita commissione selezionerà i 50 componenti dell'Assemblea dei giovani, 50 come i membri dell'Assemblea legislativa regionale. L'intento è quello di costituire un'Assemblea che sia la più eterogenea possibile per età, genere, provenienza territoriale, tipologia di scuola o formazione. La selezione avverrà anche sulla base delle esperienze dei candidati e delle informazioni e delle motivazioni indicate nella scheda di presentazione. I candidati che hanno fatto parte della precedente Assemblea avranno comunque priorità di accesso. La selezione si concluderà entro la metà di gennaio 2025. L'insediamento è previsto a fine gennaio.

I giovani candidati al progetto ma non selezionati verranno comunque inseriti in un elenco da cui attingere per altre iniziative di partecipazione rivolte alle persone di minore età o ripescati nel caso di dimissioni di membri dell'Assemblea.





