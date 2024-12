Incidente stradale a Reggio Emilia, morta una donna

Una donna di 55 anni è morta in un incidente stradale tra mezzanotte e l'una della scorsa notte in via Pasteur a Reggio Emilia. Nello scontro tra una Fiat Panda e una Honda Jazz sono rimaste ferite altre quattro persone, tra cui un giovane ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Reggio Emilia. Sono intervenuti polizia locale per i rilievi, vigili del fuoco, 118 e carabinieri.

Da una prima ricostruzione la Panda avrebbe svoltato a sinistra impattando contro la Honda. La 55enne, residente in città, era la passeggera mentre guidava un'altra donna. I veicoli sono sotto sequestro e la salma a disposizione della Procura, con il pm di turno Stefano Finocchiaro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA