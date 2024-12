A Bologna il Gran concerto della Fondazione Zucchelli

L'Auditorium Manzoni di Bologna ospiterà, il 14 dicembre alle 20.30, il Gran concerto biennale di fine anno e la Premiazione dei vincitori del Concorso Zucchelli 2021-2024, che vedrà il conferimento dei riconoscimenti ai giovani talenti del Conservatorio Martini e dell'Accademia di Belle Arti di Bologna.

Dal 1963, la Fondazione Zucchelli sostiene le nuove generazioni assegnando, attraverso un Concorso annuale, borse di studio agli studenti più meritevoli del Conservatorio e dell'Accademia. Nel 2023, la Fondazione ha lanciato inoltre la prima edizione del Premio Zucchelli per pianoforte, finanziato da Banca di Bologna. Protagonisti della serata saranno alcuni dei vincitori delle edizioni 2021 e 2022 del Concorso (Gabrielvincenzo Apicella, Valentina Gnudi, Livia Malossi Bottignole, Andrea Margherita Martinelli, Francesco Mo, Paolo Molinari, Saverio Zura Puntaroni, Aoxhue Zhu) e il vincitore della I edizione del Premio Zucchelli per pianoforte, Ruben Xhaferi, il quale, accompagnato dall'Orchestra Senzaspine diretta da Tommaso Ussardi, eseguirà il Primo COncerto di Chopin. I giovani talenti della musica, formatisi al Conservatorio, potranno mettere alla prova le proprie competenze al di fuori del contesto accademico, insieme a cinquanta elementi di un'orchestra composta da musiciste e musicisti under 35, per la maggior parte formatisi proprio al Martini. Ingresso libero senza prenotazione fino a esaurimento posti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA