Il Festival Mico - Bologna Modern 2024, promosso da Musica Insieme e dedicato alle musiche contemporanee, si conclude il 10 dicembre alle 20.30 all'Oratorio di San Filippo Neri a Bologna, con il progetto "Istante Dante. La Divina Commedia ai tempi di Instagram". Un lavoro collettivo, nato dall'idea di Valentina Lo Surdo, che ha riunito i contributi di oltre 100 musicisti e compositori (lo stesso numero dei canti della Commedia), con 100 video della durata di 33 secondi (il numero di canti di ogni cantica), ciascuno dedicato a un canto della Commedia dantesca.

Il team dei dantisti dell'Almo Collegio Borromeo di Pavia, il più antico collegio di merito italiano, fondato nel 1561, ha scelto una terzina per ogni musicista o ensemble coinvolto: giovani talenti che si stanno affacciando alla ribalta concertistica, ma anche musicisti affermati, da Paolo Fresu a Mariangela Vacatello, da Alessandro Carbonare a Enrico Dindo e Giovanni Sollima, che in alcuni casi hanno interpretato brani composti per l'occasione. Il pianista Alessandro Marangoni, direttore artistico del Borromeo, si è occupato della realizzazione di un film musicale che restituisce nel tempo e nel linguaggio di oggi le terzine dantesche, scelte da un gruppo di dantisti del Collegio.

La proiezione sarà accompagnata dagli interventi dal vivo del Coro dell'Almo Collegio Borromeo e di alcuni dei protagonisti, fra cui Roberto Molinelli, Fabrizio Festa e lo stesso Alessandro Marangoni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA