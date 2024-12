In E-R comincia l'era de Pascale, è la settimana della partenza

Questa settimana comincia ufficialmente l'era Michele de Pascale alla guida dell'Emilia-Romagna. Con la seduta di insediamento del consiglio regionale, in programma venerdì mattina, il nuovo presidente della Regione, uscito vincitore dalle elezioni del 17 e 18 novembre, sarà in carica a tutti gli effetti con la sua giunta.

La squadra di governo sarà presentata qualche giorno prima, presumibilmente mercoledì: restano ancora da definire alcune caselle a cominciare da quella della sanità. De Pascale ha più volte detto di volersi occupare in prima persona della questione, quindi restano alte le probabilità che la delega che muove la fetta più importante del bilancio regionale sia affidata a un tecnico. Ormai certe le conferme di Vincenzo Colla (lavoro e sviluppo economico) e Alessio Mammi (agricoltura) e l'ingresso della consigliera più votata, Isabella Conti, con il ruolo di vicepresidente. Gli alleati del Pd dovrebbero essere rappresentati da Giovanni Paglia (Avs) e Silvia Piccinini (M5s).

Venerdì il consiglio regionale eleggerà la presidenza (salvo sorprese sarà la vicepresidente della giunta Bonaccini, attuale presidente facente funzione Irene Priolo), poi dovrebbero esserci la prima seduta di giunta e l'incontro con il patto per il lavoro e per il clima, mentre la presentazione del programma di de Pascale avverrà nella seconda seduta, presumibilmente nel nuovo anno.



