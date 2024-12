Il tram di Bologna avrà una livrea rosso-oro: quasi 30mila cittadini bolognesi hanno infatti partecipato alla votazione online lanciata dal Comune lanciata il 26 novembre e chiusasi ieri, per decidere il colore del nuovo mezzo per il quale sono in corso i cantieri di costruzione.

Hanno votato 29.134 persone fra due opzioni: una chiamata "Identità, tradizione, nobiltà e prestigio" di colore rosso oro e una denominata "Bologna Il Rosso", in total red. Ha prevalso per soli 460 voti (14.693 a 14.233) la livrea "Rosso-Oro" che sarà dunque quella che rivestirà il nuovo tram di Bologna.

"Ringrazio tutte le cittadine e cittadini che hanno espresso la propria preferenza in questi 13 giorni di voto - è il commento del sindaco Matteo Lepore - Un risultato di grande partecipazione che ha coinvolto quasi 30mila bolognesi. Sarà questo il nuovo colore che attraverserà la città".



