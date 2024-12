Attesa la neve in Emilia-Romagna, allerta in Appennino

Arriva la neve in Emilia-Romagna: la protezione civile ha infatti emesso per domani, domenica 8 dicembre, un'allerta arancione che riguarderà l'Appennino emiliano e la collina dell'area nord-occidentale della regione, ma qualche fiocco potrebbe cadere anche in pianura, dove l'allerta è gialla.

Sono infatti previste precipitazioni nevose (o di pioggia mista a neve) inizialmente anche in pianura durante le prime ore del mattino, per poi risalire nel corso della mattina e assestarsi sui 300/400 metri sull'Appennino emiliano e sopra i 500 metri sull'Appennino bolognese. Dalla sera intensificazione delle piogge sulla Romagna.



