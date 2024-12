Venerdì 13 comincia la legislatura regionale in Emilia-Romagna

Venerdì 13 dicembre comincia ufficialmente il mandato di Michele de Pascale alla presidenza dell'Emilia-Romagna: alle 10 è convocata la prima seduta dell'Assemblea legislativa (come è qui definito il consiglio regionale) che dà il via alla dodicesima legislatura regionale.

La prima seduta sarà presieduta dal consigliere più anziano, Giovanni Gordini, eletto nella lista Civici con de Pascale nella circoscrizione di Bologna, fino alla nomina del nuovo presidente. Come suo primo atto, infatti, l'Assemblea elegge, fra i suoi consiglieri e le sue consigliere, il o la Presidente a maggioranza dei quattro quinti dell'Assemblea (40 voti). Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi di diritto il giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea (26 voti).

A coadiuvare il o la Presidente nell'esercizio delle sue funzioni è l'Ufficio di presidenza, di cui fanno parte anche due vicepresidenti, due segretari e due questori, anch'essi eletti fra i consiglieri e le consigliere nel corso della prima seduta.





