Continua a crescere il turismo in Emilia-Romagna

BOLOGNA, 06 DIC - Cresce anche quest'anno il turismo in Emilia-Romagna. Lo confermano i dati dei primi dieci mesi del 2024, con oltre 37,8 milioni di presenze, in aumento del 3,1% rispetto allo stesso periodo 2023, mentre gli arrivi superano i 10,6 milioni, pari al +2%, sempre sull'anno scorso. Una crescita trainata in particolare dagli stranieri che fanno segnare un +8% degli arrivi e un +9,3% dei pernottamenti, mentre per gli italiani si registra il -0,4% gli arrivi e +0,6% le presenze. È quanto risulta dai primi dati provvisori Istat raccolti ed elaborati dall'Ufficio statistica della Regione.

Per le destinazioni, le località collinari risultano in netta crescita sul 2023 per arrivi (+ 6,8%), e presenze (+7,2%). Bene anche le località termali (+3,3% gli arrivi e +5,1% le presenze) e le città d'arte con un +1,8 % degli arrivi e un +5,7% dei pernottamenti. Si conferma l'attrattività della Riviera: +2% gli arrivi e +2,5% i pernottamenti. In Appennino tra gennaio e ottobre gli arrivi sono cresciuti dello 0,8% mentre le presenze del 2,5%. Nelle altre località: +1,3%, +0,4%.

