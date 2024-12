Morta 'Pina' Casadei, moglie del 'Re del Liscio'

BOLOGNA, 04 DIC - Cesenatico, dove viveva, e la Romagna piangono la morte di Maria Giuseppina Sirgiovanni, più conosciuta come 'Pina', moglie di Raoul Casadei, il 'Re del Liscio', scomparso nel marzo del 2021. La coppia ha avuto tre figli: Carolina, Mirna e Mirko, ora alla guida della celebre orchestra 'Casadei' e che, sul suo profilo Facebook, ha postato una sua foto abbracciato alla madre che, in poco minuti, ha strappato circa mille commenti d'affetto e di condoglianze.

"Se n'è andata Pina Sirgiovanni - scrive sempre su Facebook il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli - colonna portante della famiglia Casadei. Adesso sarà di nuovo con Raoul, felici e sorridenti come li abbiamo sempre conosciuti. Un grande abbraccio e le più sentite condoglianze a Carolina, Mirko e Mirna".

E sul social, anche il ricordo dell'ex presidente della Regione Emilia-Romagna, presidente del Pd e europarlamentare Stefano Bonaccini. "Un grande dispiacere la scomparsa di Pina Sirgiovanni, moglie di Raoul Casadei - scrive - un forte abbraccio a Mirko, Carolina e Mirna".

