Casa Carducci Contemporanea ospita 'De Los Muertos'

Casa Carducci, biblioteca e casa-museo che fu residenza del poeta a Bologna, dal 13 al 15 dicembre ospiterà 'De Los Muertos', un percorso-collezione allestito dal collettivo di artisti ZimmerFrei. Negli ambienti della dimora in cui visse il poeta saranno allestiti oggetti, racconti e lasciti appartenuti a persone defunte, ma accomunate da una prerogativa particolare: essere ancora in grado di "agire" grazie alla collaborazione con persone vive cui hanno affidato determinate azioni da compiere. L'intervento fa parte di un progetto di ricerca coordinato dalla regista e artista Anna de Manincor, in collaborazione con l'artista e performer Maria Caterina Frani e il musicista e sound designer Massimo Carozzi, che cura il percorso sonoro nella casa-museo.

Il percorso tra gli oggetti disseminati nella casa, assieme a quelli appartenuti a Carducci e alla moglie Elvira Menicucci, è condotto dalle voci delle persone che oggi si occupano della conservazione, attuazione o movimentazione dei lasciti, raccolti da ZimmerFrei nel corso di una ricerca durata tre anni, alle prese con la domanda: "Conoscete della persone morte che sono ancora attive nel presente?". Niente a che fare con spiriti e medium, ma istruzioni pratiche, azioni da eseguire, oggetti e racconti da recapitare, enigmi da risolvere e faccende da sbrigare. Ci si imbatte così in ricordi, istruzioni e azioni compiute, quali: "ogni anno, nel giorno dell'anniversario della morte di mia madre, fumo una sua Merit blu sulla sponda di un fiume. Nota bene che sono una non fumatrice."; "questa radio Philips modello D8634 Mark II è l'oggetto che più ha frequentato mio padre"; "questa busta ci fu consegnata dal nostro vicino di casa, vedovo da un paio d'anni. La moglie gli era apparsa in sogno chiedendo di recapitare alla mia famiglia un milione di lire. Era il 1970".

La visita dura circa 45 minuti e comprende oggetti d'uso domestico, elementi estrapolati da opere d'arte e prestiti temporanei, che si mescoleranno ad arredi, mobili e suppellettili della casa e a documenti della biblioteca appositamente estratti.

Il pubblico potrà accedere su prenotazione con biglietto d'ingresso acquistabile il giorno stesso alla biglietteria unica Casa Carducci-Museo del Risorgimento.



