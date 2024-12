L'ex ministro Bianchi librettista d'opera a Ferrara

FERRARA, 02 DIC - Patrizio Bianchi - professore, economista, ex ministro dell'Istruzione nel governo Draghi - è librettista d'opera con 'Le guerre di Ulisse' insieme all'attore e doppiatore Luca Violini che è voce narrante del testo. 'Le guerre di Ulisse', opera musicale moderna, scritta da Bianchi, musicata e diretta dai maestri Marco Somadossi e Mirco Besutti, già andata in scena al Teatro Comunale di Ferrara e al Teatro Comunale di Ravenna, entra nel programma della seconda edizione del Festival 'Onde Somore' a Ferrara. 'Scrivendo questo libretto ho voluto dare voce, attraverso quella inconfondibile di Luca Violini, alle ansie del mondo contemporaneo nel solco del mito di Odisseo, sempre così straordinariamente attuale in questi anni tormentati dalle guerre', ha detto Bianchi.

