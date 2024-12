Ambulante abusivo al mercato, sequestrati oltre 500 kg di frutta

Aveva sistemato - domenica scorsa - il suo furgone nella zona di piazza Fanfulla a Traversetolo, mettendo in bella mostra la propria mercanzia. Peccato non avesse alcuna autorizzazione per potere partecipare al mercato settimanale nella cittadina emiliana. Protagonista della vicenda un commerciante di frutta e verdura residente nel Parmense scoperto dalla Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense e dai Carabinieri raggiunto da una sanzione da 5.164 euro e dal sequestro della merce: 170 cassette per lo più di frutta, per un peso complessivo di oltre 500 chilogrammi.

Frutta che, superati controlli sanitari da parte dell'Ausl, è stata trasferita all'Emporio solidale Sud Est, per essere messa a disposizione di famiglie in difficoltà.



