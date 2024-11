Skin protagonista della notte di Capodanno in piazza a Modena

Modena festeggia il Capodanno 2025 con una notte tutta da ballare che avrà come protagonista Skin, artista tra le più iconiche della scena internazionale, frontwoman della band rock Skunk Anansie. Nella veste più inedita di dj, Skin condurrà la festa coinvolgendo tutti i partecipanti in largo Sant'Agostino, ad ingresso libero, con la sua musica piena di energia, in uno spettacolo che unisce alla musica le tecnologie multimediali.

"L'ultima notte dell'anno è una notte speciale - ha detto il sindaco Massimo Mezzetti, presentando l'appuntamento in una conferenza stampa - e noi desideriamo offrire a tutti gratuitamente la possibilità di stare insieme con un'artista internazionale che Modena è orgogliosa di ospitare. Skin e la sua band hanno incarnato il rock inglese degli anni '90 ma lei ha saputo anche reinventarsi con l'energia che vedremo in azione la sera del 31 dicembre. Con questa festa proseguiamo anche in uno degli obiettivi di governo della città, ovvero la valorizzazione di largo Sant'Agostino, parte di Modena su cui intendiamo operare una riqualificazione profonda fino alla sua pedonalizzazione". Alla festa della notte di Capodanno - promossa dal Comune, con il sostegno di Fondazione di Modena e organizzata da Studio's - si unisce l'appuntamento con il Concerto di Capodanno al Teatro Comunale Pavarotti-Freni che, dopo il successo degli anni scorsi, tornerà nel pomeriggio dell'1 gennaio.

Alle 22.30 si accenderanno le luci e la musica, in collaborazione con Radio Bruno, e alle 23.30 salirà sul palco Skin (Deborah Anne Dyer), una delle principali e più acclamate cantanti rock britanniche, dj rinomata, icona della moda, attrice e attivista per i diritti civili. Come già per il Capodanno 2024, anche quello che segna l'inizio del 2025 fonde i linguaggi dell'arte con la tecnologia e la creatività nell'ambito di Modena città creativa Unesco per le Media Arts.





