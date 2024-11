Scontro frontale tra due auto nel Parmense, muore una 42enne

Incidente stradale mortale nel pomeriggio, poco dopo le 16, alle porte di Salsomaggiore in provincia di Parma: due vetture si sono scontrate frontalmente e una donna di 42 anni è deceduta. Altre quattro persone sono rimaste ferite, una versa in gravi condizioni ed è stata ricoverata al Maggiore di Parma. Le altre, tra cui una ragazza minorenne, non risultano gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale del 118 oltre ai Carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità. Secondo una prima ricostruzione, la 42enne era alla guida di una minicar su cui viaggiava in compagnia della figlia lungo via Parma e si è scontrata con un'altra auto in località Campore, alle porte della cittadina termale. Dopo l'impatto i due mezzi sono finiti nel fossato a lato della carreggiata. A causa dell'incidente la strada è rimasta bloccata con conseguenti code e disagi per il traffico.



