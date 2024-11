Tim apre il box Ducati ai fan con 5G e realtà virtuale

Vedere l'interno del box Ducati con gli occhi di un meccanico o di un pilota e riscoprire uno dei modelli più iconici della Rossa di Borgo Panigale, entrando in una stanza piena di immagini, documenti storici e bozzetti.

Tutto a centinaia di chilometri dalle piste del campionato mondiale. È il progetto 'The Speed of Innovation', presentato oggi a Borgo Panigale, nato dalla collaborazione fra Tim e Ducati Corse e realizzato in partnership con Qualcomm Technologies Inc.

Nei prossimi mesi, con il 5G e le nuove soluzioni digitali di Virtual Reality proposte da Tim, i visitatori del museo Ducati avranno a disposizione due nuove esperienze immersive. Potranno 'entrare' nel box del team ufficiale di Ducati in MotoGp, accedendo con una visione Pov (point of view) al 'dietro le quinte' delle gare e quindi agli spazi riservati agli addetti ai lavori. Il tutto con una qualità video fino a 8K.

La seconda esperienza ruota attorno alla Ducati 916, un modello del 1994 che rappresenta una vera e propria pietra miliare della casa bolognese: non solo per i tre Mondiali di Superbike vinti, ma soprattutto perché da lì l'azienda di Borgo Panigale è poi partita per costruire tutte le sue opere successive. Sempre grazie alla realtà virtuale, il visitatore entrerà in una 'stanza delle meraviglie' dove potrà ripercorrere la storia della Ducati 916 attraverso una collezione interattiva di immagini e documenti storici e progettuali, tra cui i primi bozzetti della moto e le riviste d'epoca.

È stato inoltre presentato nella sede Ducati un caso d'uso dimostrativo delle potenzialità dei robot connessi in 5G per l'industria e la logistica. La demo, realizzata da Tim col supporto di Bi-Rex Competence Center, prevede l'impiego di un robot quadrupede per la tracciabilità delle moto movimentate all'interno del nuovo polo logistico Ducati di Valsamoggia (Bologna).

"Oggi dimostriamo come la tecnologia può valorizzare e virtualizzare il patrimonio culturale e storico dello sport e del design, attraverso esperienze immersive che rendono accessibili questi contenuti anche da remoto - commenta Elio Schiavo, Chief enterprise and innovative solutions officer di Tim - Tutto questo grazie alle tecnologie 5G e alle soluzioni innovative di Tim Enterprise come ad esempio l'Extended Reality.

Continuiamo il nostro viaggio tra passato e futuro, mettendo a disposizione delle imprese e dei cittadini applicazioni digitali avanzate, questa volta introdotte nel mondo sportivo e nei suoi musei come quello Ducati, con l'obiettivo di accrescerne la conoscenza e l'attrattività turistica".

Per Patrizia Cianetti, Marketing & communications director di Ducati Motor Holding Spa, "lo spirito di innovazione è un elemento fondamentale della filosofia Ducati e viene applicato in ogni ambito e in ogni processo aziendale. La partnership con Tim Enterprise si inserisce perfettamente all'interno di questa visione e risponde alla continua ricerca di sofisticatezza, uno dei nostri tre valori principali, insieme allo stile e alle prestazioni. Attraverso queste due esperienze di realtà virtuale, che si affiancano alla visita al Museo e alla fabbrica Ducati, mettiamo in atto la nostra mission che è quella di arricchire la vita delle persone tramite esperienze indimenticabili: la storia e il racing sono due tra gli aspetti che più di tutti infiammano la passione dei Ducatisti di tutto il mondo".



