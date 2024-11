Natale a Ferrara, da sabato 130 chilometri di luminarie

FERRARA, 26 NOV - Ferrara si presenta alle festività natalizie con esperienze arricchite da spettacoli musicali, mercatini tipici e momenti per grandi e piccini, come le installazioni luminose, l'accensione dell'albero di Natale in piazza e il Grande Villaggio di Babbo Natale - la novità del 2024 - pensato per i più piccoli e le famiglie il 21 dicembre in Piazza Castello.

Confermato anche il tradizionale Presepe subacqueo nelle acque del Castello Estense per la vigilia. Il calendario delle iniziative è sviluppato con il patrocinio di Comune, Provincia e Camera di Commercio, main sponsor il Gruppo Hera. "Ferrara - commenta il sindaco Alan Fabbri - si consolida come una delle mete italiane in cui trascorrere le settimane di festa e la magia del Natale, coccolati dalle bellezze che la città offre, dal buon cibo e dai tanti eventi che arricchiscono la proposta culturale sia per turisti che per i cittadini. La volontà è quella di condividere i momenti di festa, portando le persone a vivere insieme la piazza nei tradizionali momenti dell'accensione delle luminarie e dell'albero". Si parte il 30 novembre, alle 17, con l'accensione dei circa 130 chilometri di luminarie: le scenografie a sorpresa illumineranno Piazza Ariostea, Piazza Municipio, Piazza della Repubblica e Rotonda Foschini.

