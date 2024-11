Morto con 3 ferite al collo nel Piacentino, arrestato uomo

I carabinieri del comando provinciale di Piacenza hanno arrestato un uomo con l'accusa di omicidio in relazione alla morte di un 42enne di nazionalità albanese che nel tardo pomeriggio di ieri è stato ucciso in strada davanti a un bar di Bettola, un piccolo paese in provincia di Piacenza, con tre colpi alla gola inferti con un oggetto appuntito.

L'uomo arrestato, connazionale della vittima, è stato interrogato per tutta la notte in caserma. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli circa il movente dell'aggressione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA