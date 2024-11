Bologna Children's Book Fair alla Fiera del libro in Messico

Giunge alla quarta tappa, dal 30 novembre all'8 dicembre alla Feria Internacional del libro de Guadalajara, in Messico, il Bologna Grand Tour 2024, percorso itinerante autunnale attraverso il quale Bologna Children's Book Fair (Bcbf) - accompagnata da BolognaBookPlus, iniziativa rivolta all'editoria generalista realizzata in collaborazione con Aie-Associazione Italiana Editori, e da Bologna Licensing Trade Fair/Kids, dedicata al rapporto tra il mondo dell'editoria e quello del licensing, e grazie al sostegno e alla collaborazione di Ice-Agenzia e del Ministero degli Affari Esteri - porta nel mondo una vetrina del meglio delle proprie iniziative, rafforzando e ampliando la rete di relazioni con gli operatori esteri e promuovendo il loro incontro con l'editoria italiana in vista dell'edizione successiva della fiera (in programma a Bologna dal 31 marzo al 3 aprile 2025).

Torna anche in questa edizione The Illustrators Survival Corner, cinque giorni di eventi per illustratrici e illustratori dedicati alla pratica del mestiere. Per l'occasione, anche il lancio di The Illustrators First Aid Station, momento di libero dibattito e confronto tra illustratori e professionisti del settore per condividere esperienze di vita professionale.

L'iniziativa più attesa è poi la prima edizione del nuovo Bologna Portfolio Award, premio istituito da Bologna Children's Book Fair per riconoscere il portfolio come strumento cardine della professione di illustratore, chiave di accesso a nuove opportunità lavorative e principale veicolo di comunicazione tra l'illustratore e i suoi clienti. La scelta di Guadalajara come occasione di lancio del premio è volta simbolicamente a sostenere i giovani talenti dell'illustrazione centro e sudamericana. Bcbf porterà anche due mostre di libri e illustrazione: 'Matite giovani tra illustrazione e fumetto', esposta per la prima volta alla Buchmesse di Francoforte 2024, e 'La Letteratura come motore di cambiamento-Una selezione di libri italiani' curata dalla sezione italiana di Ibby-International Board on Books for Young People, una selezione di 65 libri per bambini scelti tra le migliori uscite pubblicate in Italia negli ultimi due anni.



