Morta 'mamma Concetta', virali i video sulla demenza

BOLOGNA, 23 NOV - Conosciuto ovunque come il creatore degli 'Umarells' Danilo Masotti, negli ultimi anni, ha commosso e fatto sorridere, con dolcezza, il mondo del web pubblicando su Youtube e sui social media dei video con sua mamma, Concetta, affetta da demenza senile per raccontare in maniera lieve, attraverso i suoi dialoghi con la mamma, una malattia che spesso mantiene intatti ricordi del passato e divora il presente. Oggi, a 94 anni, la madre di Masotti - come da lui raccontato online - è morta e il suo 'arrivederci' ha scatenato, in breve tempo, migliaia di commenti e messaggi di vicinanza e affetto.

"A cosa stai pensando? A te - scrive Masotti sui suoi canali social - Queste sono state le ultime parole che mia mamma è riuscita a dire ieri sera, quando la situazione era già grave. Poi, il buio. È stata una notte lunghissima. Stamattina, alle 7:28, se n'è andata per sempre. Ciao, Concettella. Ci siamo voluti tanto bene".

I video pubblicati in rete divenuti parte del progetto su Youtube intitolato 'Memorie perdute', hanno colpito, nel corso degli anni, tantissime persone che si sono appassionate a quelle chiacchierate tra madre e figlio intrise di tenerezza e capaci di strappare un sorriso dolce. Sul web, Masotti ha pubblicato anche la ricetta di una torta all'ananas scritta a mano dalla stessa madre e subito ribattezzata dagli spettatori 'Torta Concetta', divenuta virale tanto da arrivare a essere protagonista di un articolo de 'La cucina Italiana'.

Il post di saluto alla mamma è corredato da una foto in primo della signora Concetta. Pensando alla malattia della madre, ma senza abbandonare gli amati 'Umarells', Masotti ha dato vita anche al libro gioco 'Smemorell', una sorta di Memory, per tenere allenato il ricordo, con 42 tessere che raccontano il mondo degli 'Umarells' tra cantieri, l'immancabile panchina, le bocce e gli attrezzi da lavoro.

