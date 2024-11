Lotta alle fake news, Corecom e i 100 anni del maestro Manzi

Il Corecom dell'Emilia-Romagna ricorda i cent'anni dalla nascita del maestro Alberto Manzi con un convegno, 'Non è mai troppo presto', sull'educazione all'uso dei social media e le regole per una corretta informazione nell'era della globalizzazione. L'evento, che ha lo scopo di fornire a cittadini, lettori e insegnanti gli strumenti per districarsi fra fake news, social media, profili fake e "pressing" della comunicazione d'assalto, è in programma giovedì 28 novembre, ore 14, nella Sala Guido Fanti dell'Assemblea legislativa, a Bologna. A fare gli onori di casa saranno Giancarlo Mazzuca e Giorgio Tonelli, presidente e vicepresidente del Corecom.

"Manzi - spiegano - utilizzò lo strumento televisivo per alfabetizzare almeno due generazioni di italiani: oggi con lo stesso spirito vogliamo aiutare ad alfabetizzare le persone di fronte ai rischi dei mezzi di informazione di massa di nuova generazione, al fine di difendersi da un uso distorto di tv e social media".

Sulla stessa lunghezza d'onda l'intervento di Roberto Farnè, docente universitario, che alla figura di Alberto Manzi ha già dedicato diversi volumi e che per il Corecom ha curato "Non è mai troppo presto: la media education a 100 anni dalla nascita di Alberto Manzi", volume che diventa l'occasione per confermare come la Regione Emilia-Romagna, attraverso il Corecom, abbia sempre posto all'interno della propria mission l'educazione ai media, promuovendo esperienze nelle scuole e nella società. Sarà poi il turno di Mauro Sarti, Direttore del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea legislativa; di Massimo Parrucci, coordinatore attività Corecom dell'Emilia-Romagna; di Rosy Nardone, ricercatrice dell'Università di Bologna, e di Silvestro Ramunno, presidente dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna. Sulla figura di Alberto Manzi e dell'attività del Centro Manzi che opera nei locali dell'Assemblea legislativa sarà incentrata la relazione di Alessandra Falconi, direttrice del centro dedicato alla memoria del Maestro, che in queste settimane ha organizzato la celebrazione del centenario con una mostra che ripercorre la vita del maestro.



