Minaccia poliziotti con coltello, fermato con il taser

Ha danneggiato con un coltello l'auto della polizia, cercando più volte di colpire gli agenti.

Con le accuse di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale è stato arrestato un 34enne indiano. E' accaduto ieri a Corcagnano, una frazione nella periferia sud di Parma. Intorno alle 23, una volante è intervenuta per dopo la segnalazione al 113 di una lite tra coinquilini, nata per futili motivi e alimentata dall'abuso di alcol.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato due uomini, uno dei quali veniva inseguito dall'altro, armato di coltello. Alla vista dell'equipaggio, il 34enne armato si è scagliato contro la volante, danneggiandola con la punta del coltello. Mentre continuava a minacciare di morte il connazionale, si è pure auto-lesionato un polso con la lama. Vista la situazione fuori controllo, i poliziotti hanno chiesto l'aiuto di un'altra pattuglia, dotata di taser.

Il 34enne è stato così fermato mentre continuava a minacciare i presenti e cercava di colpire i poliziotti. Una volta disarmato e bloccato, è stato sottoposto a una visita medica ad opera del personale sanitario sopraggiunto. Il 34enne è stato denunciato anche per i reati di porto di oggetti atti ad offendere, danneggiamento e lesioni aggravate.



