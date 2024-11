Codice rosso e violenza sulle donne, un convegno a Casalecchio

Un convegno - evento sul tema 'Codice rosso e violenza sulle donne' è in programma giovedì 21 novembre al Teatro Betti di Casalecchio di Reno, nel Bolognese, dalle 17. L'iniziativa è organizzata da Usic Unione sindacale italiana carabinieri dell'Emilia-Romagna e dal Comune di Casalecchio, in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre.

Tra i relatori, Lucia Russo procuratore aggiunto della Procura di Bologna, Lia Russo segretaria provinciale di Parma Usic, gli avvocati Valentina Di Loreto e Chiara Rinaldi, entrambe specializzate in diritto penale e processuale con codice rosso. Sarà un'occasione di riflessione sul provvedimento normativo definito "codice rosso" che si propone di rafforzare la tutela delle vittime di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni, in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza. Il convegno alterna momenti di discussione e confronto, in sala saranno presenti anche alcune vittime di violenza, e riflessioni ispirate dalla scrittrice Elisabetta Venturi, dalla musica della cantante Valentina Carati e dalla danza con la scuola da ballo Controcorrente della Polisportiva Masi. L'evento è a ingresso libero.



