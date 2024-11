Regionali E-R, affluenza più alta nelle zone alluvionate

È bassa ovunque, in Emilia-Romagna, l'affluenza alle urne, ma i Comuni coinvolti maggiormente dalle ultime alluvioni sono di qualche punto percentuale sopra alla media regionale che è dell'11,57%, in fortissimo calo rispetto alle regionali del 2020.

L'affluenza, ad esempio, ha raggiunto il 14,4% a Bagnacavallo (Ravenna), ancora più alta nel seggio della frazione di Traversara, diventata uno dei simboli dell'alluvione perché colpita molte volte negli ultimi anni, dove ha votato il 15,4%.

A Faenza ha votato il 13,57%. Sopra la media anche i Comuni del Bolognese come Pianoro (12,86%) e San Lazzaro di Savena (13,82%), colpiti nell'ultima ondata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA