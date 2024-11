Spettatori davanti alle opere d'arte, le foto di Alex Trusty

Le Collezioni Comunali d'Arte di Bologna ospitano dal 16 novembre al 16 febbraio la mostra 'Contemporary Museum Watching', monografica del fotografo Alex Trusty, a cura di Luciano Bolzoni: 51 scatti, selezionati da circa 25.000 fotografie realizzate nell'arco di quasi dieci anni (2015-2023) in oltre 80 musei in tutto il mondo, ritraggono gli spettatori in contemplazione davanti a opere d'arte conservate in Italia e all'estero, dalla Pinacoteca di Brera di Milano alla Galleria Borghese di Roma, dai Musei Vaticani al Museo Archeologico di Napoli, passando per numerose istituzioni internazionali, tra cui la National Gallery di Londra, il Moma di New York, il Musée d'Orsay di Parigi, il Musée Magritte di Bruxelles e il Museum Palace di Taiwan. Dopo il successo di pubblico e di critica ottenuto la scorsa primavera a Palazzo Reale di Milano, arriva a Bologna questa mostra che vuole essere un vero e proprio omaggio al processo artistico e alla fruizione delle opere d'arte.

Alex Trusty - pseudonimo di Alessandro Fidato (Roma, 1967) - ha un occhio colto e curioso: visita musei e mostre, dove ad attrarlo è tutto ciò che succede di fronte, o intorno, a un'opera d'arte, e in particolare quello che, agli occhi del fotografo, è parte complementare dell'opera, ossia lo spettatore in contemplazione. Al centro dei suoi scatti ci sono le reazioni soggettive di ciascun visitatore di fronte alle opere, siano esse famose o meno: ognuno è attirato dagli elementi più disparati ed è spesso impossibile comprendere quali, perché suggeriti anche da motivazioni intime e personali. Altri protagonisti della fotografia di Alex Trusty sono i musei, le cui architetture diventano esse stesse opere d'arte: edifici, gallerie e spazi museali con cui lo spettatore interagisce ancor prima di avvicinarsi all'opera d'arte. L'esposizione è promossa da Phos Contemporary Photography Culture, in collaborazione con Settore Musei Civici Bologna-Musei Civici d'Arte Antica, nell'ambito di Art City Bologna 2025, il programma di mostre, eventi e iniziative realizzato dal Comune in collaborazione con BolognaFiere in occasione di Arte Fiera.



